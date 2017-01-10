Новотны: ужасно сыграл с «Торпедо», одно очко – хороший результат для «Трактора»

Форвард челябинского «Трактора»прокомментировал свою игру в матче с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).«Второй период сыграли очень плохо, «Торпедо» было лучше сегодня. Мы сделали очень много ошибок, но одно очко в данной ситуации — очень хороший результат. Ужасно провёл этот матч, предыдущий был лучше, но сегодня слишком много брака. Не играл в последние 10 минут, заслужил это. Нужно лучше работать и сейчас думать о следующих матчах», — сказал Новотны в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.