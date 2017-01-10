Бобровский, Малкин, Кучеров, Овечкин и Тарасенко сыграют в Матче звёзд НХЛ

Пятеро россиян примут участие в Матче звёзд НХЛ, который состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе, — Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко.
Тренерами команд будут Мишель Террьен (Атлантический дивизион), Джон Торторелла (Метрополитан), Брюс Будро (Центральный) и Питер ДеБур (Тихоокеанский).
Атлантический дивизион:
Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Брэд Маршан («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).
Защитники: Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»).
Вратари: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»).
Дивизион Метрополитан:
Нападающие: Сидни Кросби, Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»).
Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).
Центральный дивизион:
Нападающие: Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Райан Сутер («Миннесота»).
Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).
Тихоокеанский дивизион:
Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»).
Защитники: Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Кэм Фаулер («Анахайм»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»).
Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).
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