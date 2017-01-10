Торторелла, Террьен, Будро и ДеБур возглавят команды на Матче звёзд НХЛ

НХЛ опубликовала составы команд на Матч звёзд, который пройдёт в Лос-Анджелесе 28-29 января. Тренерами команд будут Мишель Террьен (Атлантический дивизион), Джон Торторелла (Метрополитан), Брюс Будро (Центральный) и Питер ДеБур (Тихоокеанский).
Торторелла является главным тренером «Коламбус Блю Джекетс», который является лидером турнирной таблицы. Террьен возглавляет «Монреаль Канадиенс» — лучший клуб Атлантического дивизиона. Брюс Будро тренирует «Миннесота Уайлд» — вторую команду Центрального дивизиона. Питер ДеБур является рулевым «Сан-Хосе Шаркс», который идёт на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.
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