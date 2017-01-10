Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски успешно перенёс операцию на шее. Форвард получил травму в октябре 2016 года. В матче с «Барысом» он сломал два позвонка и получил ушиб спинного мозга.
«Операция прошла успешно, и теперь я могу начать своё восстановление, чтобы вернуться на лёд. Или на поле для гольфа или теннисный корт, потому что летом это будем самым подходящим. Врачи проделали отличную работу. Спасибо моей жене, семье и друзьям за поддержку», — написал Вольски в своём «твиттере». Фото также можно посмотреть здесь.