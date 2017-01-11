«Колорадо» хочет за Ландескога топ-защитника, драфт-пик 1-го раунда и довесок

«Колорадо Эвеланш» готов рассмотреть вариант обмена капитана командыи хочет получить за него топ-защитника, драфт-пик первого раунда и возможный довесок. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. По его сведениям, команды считают такую цену за 24-летнего шведа слишком высокой.В нынешнем сезоне Ландеског набрал 13 (7+6) очков в 29 матчах при показателе полезности «-10». Его контракт со средней зарплатой 5,57 млн долларов действует до конца сезона-2020/21. «Колорадо» идёт на последнем месте в лиге.