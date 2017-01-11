Скривенс: такого нет, чтобы мне говорили: «Эй, ты облажался»

Голкипер минского «Динамо» Бен Скривенс порассуждал на тему активной игры клюшкой.
«Думаю, что немало помогаю команде, играя с шайбой. Если бы пропускал такие голы в каждом матче – тогда злился бы больше, и тренеры, понятно, заодно. Порой случаются и промахи, но в целом, полагаю, у меня неплохое понимание того, как нужно выносить шайбу, и мои действия способствуют тому, чтобы «Динамо» пропускало немного.
У нас же команда, все ошибаются. Такого нет, чтобы мне говорили: «Эй, ты облажался». Да, в субботнем матче мог бы сработать и лучше. Но и другие допускают промахи. Все мы пытаемся улучшить свои действия. Такова природа игры – без ошибок не обойтись. В матче с ЦСКА, топ-клубом, их было много. Но в целом мне нравится наша команда», – цитирует игрока официальный сайт клуба.