Бобарико: от матча с командой Швеции остались положительные впечатления

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико подвёл итоги матча группового турнира чемпионата мира со Швецией (2:1 Б). В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Чехии.«От матча остались положительные впечатления. В первом периоде мы владели приличным преимуществом, создали много опасных моментов и в два с лишним раза переиграли шведок по броскам. Нужно было забивать свои голы, что у нас не получилось. Во второй двадцатиминутке подвела дисциплина: было много неоправданных удалений, которые немножко подломили нам игру. Мы схлопотали целых восемь минут штрафа за период, а в меньшинстве команда сильнее устаёт, потому что кто-то проводит на льду больше времени, кто-то меньше. Но на третий игровой отрезок девчонки собрались, они до конца верили в успех и в итоге добились этой победы.Девчонки были заряжены на победу, не опускали руки, вышли и буквально в следующей смене забили гол и сравняли счёт. Перед игрой мы просили наших защитников подключаться в атаку, особенно Нину Пирогову, которая может решить момент. В итоге именно она подключилась и забросила шайбу. Сейчас главная задача, которая стоит перед тренерско-административным штабом, чтобы команда к завтрашнему матчу восстановилась эмоционально и физически и вышла на игру в хорошем функционально-эмоциональном состоянии», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.