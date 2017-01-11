Бёдкер, Гибсон и Скиннер – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал форвард «Каролина Харрикейнз» Джефф Скиннер, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
Второй звездой назван голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, сыгравший на ноль в матче с «Даллас Старз» (2:0) при 34 отражённых бросках.
Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Миккель Бёдкер, на счету которого хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) после 3 бросков по воротам.