Бёдкер, Гибсон и Скиннер – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал форвард «Каролина Харрикейнз», набравший 3 (1+2) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс».Второй звездой назван голкипер «Анахайм Дакс», сыгравший на ноль в матче с «Даллас Старз» (2:0) при 34 отражённых бросках.Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс», на счету которого хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) после 3 бросков по воротам.