Торторелла: Бобровский говорил в прошлом году, что Ричардса уволили из-за него

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о вратаре Сергее Бобровском. По мнению тренера, голкипер прибавил в психологическом плане.
«Бобровский говорил в прошлом году, что Ричардса уволили из-за него. Я сам слышал это и видел, как он это говорил. Он действительно так считает. Сергей очень недоволен тем, что произошло в прошлом году, а он один из самых гордых спортсменов из всех, кого я встречал. Я считаю, что он стал психологически сильнее, а не физически», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.