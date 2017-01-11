НХЛ: Бобровский – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам полсезона

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам половины сезона. В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лидирует голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (52 очка, 7 первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота Уайлд», 51 очко, 4 первых места), третье – у Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 39, 1 первое место). Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон Брюинз», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 11 очков).