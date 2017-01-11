Бёдкер: когда не забиваешь, всегда присутствует давление

Форвард «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал свой хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (5:3). Хоккеист в этом матче забил столько же, сколько в предыдущих 39. Всего на его счету сейчас 6 заброшенных шайб.«Когда забиваешь в первой же смене, потом всю игру чувствуешь себя комфортно. Сегодня получилось забить три хороших гола. Когда стараешься и не забиваешь, всегда присутствует давление. Оно и сейчас остаётся. Теперь нужно выходить и продолжать в том же духе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ