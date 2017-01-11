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175 лет назад
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Вратарь Евстафьев покинул систему «Кузни»
11 января 2017, среда. 15:04.
Хоккей
20-летний голкипер
Егор Евстафьев
покинул систему
новокузнецкого «Металлурга». Об этом информирует клуб Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Также твит доступен
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Металлург Нк
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