Лучший форвард ЧМ-2024: через несколько дней Швейцария будет гордиться тем, что сделала

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала высказался о поражении своей команды во вчерашнем финале чемпионата мира – 2024 от команды Чехии (0:2).

«Мы проиграли финал, это настоящее разочарование. Сейчас сложно справиться с этими эмоциями. Меня не волнует, стану ли я MVP, мы хотели золота. Сейчас мы думаем о проигрыше в финале, но через несколько дней будем гордиться тем, что сделали», — приводит слова Фиалы Hokej.cz.

Напомним, на завершившемся чемпионате мира в Праге и Остраве 27-летний Фиала был признан лучшим нападающим турнира, набрав 13 (7+6) очков в восьми играх при полезности «+6».

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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