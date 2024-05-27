Президент Чехии поздравил национальную команду с победой на ЧМ-2024

Президент Чехии Петр Павел поздравил национальную команду с победой на домашнем чемпионате мира по хоккею — 2024. В финальном матче турнира в Праге чешская сборная обыграла Швейцарию со счётом 2:0. В предыдущий раз сборная Чехии становилась обладателями золотых медалей ЧМ в 2010 году.

«Спасибо, ребята. Мы гордимся вами! Спустя 14 лет золото снова у Чехии», – написал Павел в своей соцсети.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.