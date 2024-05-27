Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), несмотря на отстранение от всех турниров под эгидой организации.

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками. Лидирует в данном рейтинге Канада с 4100 очками.

Напомним, победителем чемпионата мира – 2024 стала сборная Чехии, обыгравшая в финале команду Швейцарии со счётом 2:0. Бронза досталась шведам, взявшим верх в матче за третье место с канадцами (4:2).

Материалы по теме
Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею
Материалы по теме
«А потом пришёл Волшебник». Реакция мира на триумф Чехии на ЧМ по хоккею
«А потом пришёл Волшебник». Реакция мира на триумф Чехии на ЧМ по хоккею

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android