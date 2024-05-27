Швейцарский нападающий Андрес Амбюль стал самым возрастным обладателем серебряных медалей ЧМ в истории. 40-летний форвард принял участие в своём 19-м чемпионате мира в карьере. В финале турнира сборная Швейцарии проиграла Чехии со счётом 0:2. Амбюль является рекордсменом по количеству участий в чемпионатах мира среди всех хоккеистов.

«Серебро — это серебро, а золото — это золото, и его мы не получили, поэтому это всегда больно», — цитирует Амбюля официальный сайт ИИХФ.

Начиная с 2004 года воспитанник хоккейного клуба «Давос» пропустил всего один чемпионат мира — в 2018-м. Примечательно, что за прошедшие 18 первенств он ни разу не становился чемпионом мира. Наилучший результат, которого он добился в составе национальной команды Швейцарии — серебро на ЧМ-2013.