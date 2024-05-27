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Журналист: Уодделл не проявил себя при подготовке к драфтам в «Каролине»

Журналист: Уодделл не проявил себя при подготовке к драфтам в «Каролине»
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Журналист The Athletic Аарон Портцлайн считает, что некоторые полномочия, которыми «Коламбус Блю Джекетс» намерен наделить своего нового президента по хоккейным операциям Дона Уодделла, не соответстуют его квалификации.

«Пока неясно, но есть признаки того, что Дону Уодделлу, который скоро будет представлен в качестве нового президента по хоккейным операциям «Коламбуса», будет разрешено сидеть за столом «Блю Джекетс» на драфте в следующем месяце в Лас-Вегасе.

Непохоже, чтобы Уодделл внёс существенный вклад в подготовку к драфтам в «Каролине», — написал Портцлайн в социальных сетях.

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работал с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу.

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