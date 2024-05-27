Терещенко: сборную Швейцарии уже можно относить к категории топовых сборных

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что сборную Швейцарии можно относить к когорте сильнейших в мировом хоккее. На прошедшем чемпионате мира 2024 года швейцарская сборная дошла до финала, где уступила сборной Чехии со счётом 0:2 и стала обладателем серебряных медалей.

— Можно ли уже относить Швейцарию к категории топовых сборных?

— Думаю, что да. У них сильный чемпионат, много игроков играют в НХЛ. Они уже достаточно давно дают результаты на чемпионатах мира. Они уже не первый раз играют в финале, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Швейцарцы проиграли свой третий финал мировых первенств за последние 11 лет. До этого они играли в главном матче чемпионата мира в 2018 и 2013 годах.