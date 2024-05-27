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Трёхкратный чемпион мира поделился мнением о противостоянии Шестёркина и Бобровского

Трёхкратный чемпион мира поделился мнением о противостоянии Шестёркина и Бобровского
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил противостояние российских вратарей Сергея Бобровского и Игоря Шестёркина в серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Рейнджерс».

— Можно ли назвать серию «Рейнджерс» против «Флориды» противостоянием Шестёркина и Бобровского?
— Вратари – неотъемлемая часть команды. Но, опять же, и нападающие, и защитники ещё есть. Можно назвать эту серию противостоянием Шестёркина и Бобровского. Для нас это точно так (смеётся), но для Северной Америки это в первую очередь противостояние «Рейнджерс» и «Флориды».

— Можно ли кого-то выделить среди них?
— Никого. В целом одинаково. По ходу матча то одни, то другие владеют инициативой. В последней игре очень много удалений у «Рейнджерс», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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