Трёхкратный чемпион мира поделился мнением о противостоянии Шестёркина и Бобровского

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил противостояние российских вратарей Сергея Бобровского и Игоря Шестёркина в серии финала Восточной конференции между «Флоридой» и «Рейнджерс».

— Можно ли назвать серию «Рейнджерс» против «Флориды» противостоянием Шестёркина и Бобровского?

— Вратари – неотъемлемая часть команды. Но, опять же, и нападающие, и защитники ещё есть. Можно назвать эту серию противостоянием Шестёркина и Бобровского. Для нас это точно так (смеётся), но для Северной Америки это в первую очередь противостояние «Рейнджерс» и «Флориды».

— Можно ли кого-то выделить среди них?

— Никого. В целом одинаково. По ходу матча то одни, то другие владеют инициативой. В последней игре очень много удалений у «Рейнджерс», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.