Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Седриком Пакеттом

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с нападающим Седриком Пакеттом
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» расторгло соглашение с нападающим Седриком Пакеттом и заключило с ним новый контракт. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новый контракт с форвардом рассчитан сроком на два года.

Ранее в клубе сообщали, что канадский нападающий в скором времени может получить гражданство России и не будет считаться легионером в КХЛ. В «Динамо» уже играет натурализованный легионер — американский защитник Бреннан Менелл.

Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Динамо» заявили, что поддержат Пакетта, если канадец захочет стать гражданином России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android