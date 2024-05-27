Назаров рассказал, в каком направлении нужно развиваться КХЛ при нынешней обстановке

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, в каком направлении нужно развиваться Континентальной хоккейной лиге при нынешней обстановке в мировом хоккее.

«Нужно понять, что пришло время развиваться в другом направлении. Той же КХЛ пора всерьёз задуматься и сделать дополнительные шаги в сторону Казахстана, Беларуси и Китая, чтобы в лиге играло по две команды из этих дружественных нам стран. Кроме того, обратил бы внимание на Узбекистан, где сейчас находится наша правящая делегация во главе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В сложившейся ситуации именно в эту сторону должен смотреть наш хоккей. Потенциала там очень много», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.