40-летний Амбюль ответил на вопрос о своём будущем в сборной Швейцарии

Швейцарский нападающий Андрес Амбюль, которому в сентябре исполнится 41 год, высказался о поражении своей команды во вчерашнем финале чемпионата мира – 2024 от команды Чехии (0:2), а также ответил на вопрос, планирует ли ещё выступить на мировом первенстве.

«Больно, когда ты так близок (к золоту. — Прим. «Чемпионата»), но в конце концов этого оказывается недостаточно. Обе команды превосходно оборонялись, но в итоге всё решили мелочи. Забили не мы, а они.

Был ли этот чемпионат мира последним для меня? Я не думаю об этом сейчас. Сейчас мне больно от того, что мы не выиграли. Я не думаю о том, что принесёт будущее», — приводит слова Амбюля Hokej.cz.

Отметим, что завершившийся чемпионат мира в Чехии стал 19-м в карьере швейцарского форварда. Амбюль является трёхкратным обладателем серебряных медалей мировых первенств.

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