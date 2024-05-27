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Финал ЧМ-2024 стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии с 1998 года

Финал ЧМ-2024 стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии с 1998 года
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Прошедший вчера, 26 мая, в Праге финальный матч чемпионата мира – 2024 между сборными Чехии и Швейцарии посмотрели 4 миллиона 813 тысяч зрителей в стране-хозяйке турнира, сообщает чешский журналист Роберт Заруба в социальных сетях.

По информации Зарубы, прошедший финал, в котором чехи одержали победу со счётом 2:0, стал самым просматриваемым событием в Чехии в 2024 году. Также этот матч стал самым просматриваемым спортивным событием в этой стране после финала Олимпийских игр 1998 года в Нагано, когда чешская команда одержала победу над сборной России (1:0). Ну и, наконец, вчерашняя игра стала самым просматриваемым событием в истории чешского телеканала CT Sport.

Напомним, сборная Чехии стала обладателем золотых медалей впервые за 14 лет.

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Пастрняк (Кундратек, Гайек) – 49:13     0:2 Кемпф – 59:41    
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