Финал ЧМ-2024 стал самым просматриваемым спортивным событием в Чехии с 1998 года

Прошедший вчера, 26 мая, в Праге финальный матч чемпионата мира – 2024 между сборными Чехии и Швейцарии посмотрели 4 миллиона 813 тысяч зрителей в стране-хозяйке турнира, сообщает чешский журналист Роберт Заруба в социальных сетях.

По информации Зарубы, прошедший финал, в котором чехи одержали победу со счётом 2:0, стал самым просматриваемым событием в Чехии в 2024 году. Также этот матч стал самым просматриваемым спортивным событием в этой стране после финала Олимпийских игр 1998 года в Нагано, когда чешская команда одержала победу над сборной России (1:0). Ну и, наконец, вчерашняя игра стала самым просматриваемым событием в истории чешского телеканала CT Sport.

Напомним, сборная Чехии стала обладателем золотых медалей впервые за 14 лет.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: