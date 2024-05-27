«Спартак» расторг и заключил новый контракт с Николаем Голдобиным

Московский «Спартак» расторг и заключил новое двухлетнее соглашение со своим лучшим бомбардиром в сезоне-2023/2024 Николаем Голдобиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. Это был первый сезон 28-летнего Голдобина в составе красно-белых. Ранее в течение трёх сезонов он защищал цвета магнитогорского «Металлурга».

Напомним, в сезоне-2023/2024 красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии как раз «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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