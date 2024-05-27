Генменеджер «Торпедо»: в «Адмирале» надо в два раза переплачивать российским игрокам

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин сравнил условия работы менеджера в нижегородском клубе и «Адмирале», где специалист работал с 2021 по 2023 год. За время работы специалиста во владивостокском клубе лучшим результатом стал выход во второй раунд Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

«Я даже не про Дальний Восток скажу, а конкретно про «Адмирал». Да, тяжело привозить игроков. «Адмирал» не обладает такими большими финансовыми возможностями, как нынешний «Амур». При этом думаю, что и в Хабаровск люди не так уж прямо охотно едут. Чего уж говорить про Владивосток с его бюджетом. Всё-таки география есть география.

По финансам я не скажу, что в Нижнем Новгороде они больше. Разница в том, что один и тот же игрок поедет в «Торпедо» далеко не за те же деньги, что в «Адмирал». Во Владивостоке надо в полтора-два раза переплачивать российским игрокам, чтобы они туда поехали. По сравнению с теми суммами, за которые они поедут в Нижний Новгород», – цитируют Аверкина «Известия».

Аверкин пришёл на должность генерального менеджера «Торпедо» в начале мая после ухода Максима Гафурова на работу в правительство Нижегородской области. В прошлом сезоне «Торпедо» проиграло СКА в первом раунде плей-офф КХЛ в серии из пяти матчей.