Трёхкратный чемпион мира: Дадонов помогает партнёрам нестандартными действиями

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру нападающего «Далласа» Евгения Дадонова в текущем плей-офф. В текущем плей-офф НХЛ на счету российского форварда 7 (3+4) очков в 15 встречах. После двух матчей серии финала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтоном» и «Далласом» счёт в противостоянии равный – 1-1.

«Он – игровик. Вроде такой незаметный, но всегда обостряет, находит продолжение, когда уже ничего нет, понимает игру. Помогает партнёрам нестандартными действиями. Это наш российский парень, который умеет играть в хоккей», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Третий матч серии состоится в Эдмонтоне в ночь на 28 мая. В первом матче победу одержал «Эдмонтон» со счётом 3:2 в овертайме. Второй матч серии остался за «Далласом» со счётом 3:1.