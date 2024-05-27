Голдобин: хоккеисты «Спартака» стали намного опытнее, наша цель — Кубок Гагарина

Нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин оценил выступление красно-белых в прошлом сезоне и заявил, что на следующий год целью команды является завоевание Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

«Я считаю, что сыграли хорошо. Мало кто в нас верил, но, думаю, мы провели хороший сезон. Понятно, что можно достичь большего. В новом году станем лучше, мы стали намного опытнее и выдадим лучшую игру. Цель, само собой, Кубок Гагарина», — цитирует Голдобина «Советский спорт».

Николай Голдобин продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.