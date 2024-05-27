Терещенко: у «Эдмонтона» больше исполнительского мастерства, чем у «Далласа»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил серию финала Западной конференции НХЛ между «Эдмонтоном» и «Далласом» и отметил высокое исполнительское мастерство хоккеистов «Ойлерз». После двух матчей серии счёт в противостоянии равный – 1-1.

«Наверное, исполнительского мастерства у «Эдмонтона» побольше, чем у «Далласа». У них больше игроков, которые умеют и любят забивать. Они подтянули прилично игру в обороне, поэтому будем наблюдать и наслаждаться. Очень интересная серия, хоккей достойный», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Третий матч серии состоится в Эдмонтоне в ночь на 28 мая. В первом матче победу одержал «Эдмонтон» со счётом 3:2 в овертайме. Второй матч серии остался за «Далласом» со счётом 3:1.