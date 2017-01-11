Пьетранджело: Тарасенко будет принимать участие в Звёздном уик-энде каждый год

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело считает, что его одноклубник форвард Владимир Тарасенко был вызван на Матч звёзд потому, что является одним из лучших игроков мира.
«Я надеялся, что он будет на Матче звёзд. Он один из лучших игроков в мире, и я уверен, что будет принимать участие в Звёздном уик-энде каждый год. Нам повезло, что Тарасенко играет за «Сент-Луис». Он заслужил этот вызов, это большая честь для него. Тарасенко будет продолжать работать над собой, потому что он играет на элитном уровне», — отметил хоккеист.