Шири: если не будешь учиться у Кросби, не поймёшь, как вместе с ним играть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре в одной команде с«Прошлый год был другим, это был мой дебютный сезон. В это время всё ещё смотришь на лидеров команды как болельщик, видишь в них звёзд. Мы играли вместе, и всё было иначе. Сейчас мне комфортнее. Кросби многое говорит на скамейке. Если он что-то заметил, он тебе всё скажет. Это хорошо. Если не будешь учиться у него, не поймешь, как надо с ним взаимодействовать», — приводит слова Шири официальный сайт НХЛ.