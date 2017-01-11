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Шири: если не будешь учиться у Кросби, не поймёшь, как вместе с ним играть

11 января 2017, среда. 18:33. Хоккей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири поделился мнением об игре в одной команде с Сидни Кросби.

«Прошлый год был другим, это был мой дебютный сезон. В это время всё ещё смотришь на лидеров команды как болельщик, видишь в них звёзд. Мы играли вместе, и всё было иначе. Сейчас мне комфортнее. Кросби многое говорит на скамейке. Если он что-то заметил, он тебе всё скажет. Это хорошо. Если не будешь учиться у него, не поймешь, как надо с ним взаимодействовать», — приводит слова Шири официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
11 января 2017, среда
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