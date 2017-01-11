ЦСКА и «Металлург» Нк объявили составы на очную встречу

ЦСКА и новокузнецкий «Металлург» объявили составы на очную встречу
В воротах «армейцев» сегодня сыграет Виктор Фаст, сообщает корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин. Встреча начнётся в 19:30 мск. Полностью составы команд выглядят следующим образом.
ЦСКА:
Фаст (Сорокин);
Плэтт — Попов — Петров, Киселевич — Кутузов;
Телегин — Основин — Кугрышев, Пивцакин — Ожиганов;
Кузьменко — Светлаков — Мамин, Чмыхов — Панин;
Ворошило — Андронов — Жарков, Науменков — Подлубошнов.
«Металлург» (Новокузнецк):
Подъяпольский (Хакимов);
Семёнов — Вихарев — Скороходов, Фаткуллин — Скутар;
Комаристый — Земченко — Соловьёв, Калашников — Лямкин;
Емец — Михеев — Разумов, Давыдов — Виксна;
Языков — Полищук — Лебедев, Михайлов — Титов.