Светлаков: в ЦСКА молодой, задорный коллектив, все хотят показать себя

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от игры с новокузнецким «Металлургом», в которой «армейцы» победили со счётом 2:0.«Нам надо было шайбу с мясом закопать, чтобы она пошла. Хорошо, что забили эти два гола и довели игру до победы. Игра с каждым соперником — новый вызов для нас. У нас нет проходных матчей. Сегодня было много удалений? Сегодня все хотели победить. Бились, сражались, поэтому случались эти удаления. У „Кузни“ молодая команда, у нас тоже молодой и задорный коллектив, все хотят показать себя с лучшей стороны. Идёт борьба, игровые моменты. Эмоции захлёстывают, из-за этого так и получается», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.