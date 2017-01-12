Гареев победил в голосовании за MVP декабря среди читателей «Чемпионата»

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Артём Гареев (1917 голосов) стал победителем читательского голосования за MVP декабря. На втором месте финишировал форвард астанинского «Барыса» Найджел Доус (873), а на третьем месте – нападающий омского «Авангарда» Антон Бурдасов (704).
С результатами голосования можно ознакомиться на официальной странице проекта.
Голосование читателей – первый этап выборов самого ценного игрока месяца. По его итогам Гарееву начисляется – 3 балла, Доусу – 2, а Бурдасову – 1. На следующем этапе свой выбор сделают эксперты и журналисты.
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