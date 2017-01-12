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175 лет назад
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«Сухарь» Метсолы и гол Литовченко принесли «Амуру» победу над минским «Динамо»
12 января 2017, четверг. 15:01.
Хоккей
«Амур» на домашней площадке одолел минское «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0. Команда Крэйга Вудкрофта проиграла третий матч подряд.
В первые 40 минут игры зрители не увидели заброшенных шайб, а на 51-й минуте единственный гол забил Александр Литовченко. Вратарь Юха Метсола провёл матч на ноль.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0
– Литовченко – 50:36 (5x5)
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Видеообзор матча также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Амур
ХК Динамо Минск
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Новости. Хоккей
12 января 2017, четверг
15:01
«Сухарь» Метсолы и гол Литовченко принесли «Амуру» победу над минским «Динамо»
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