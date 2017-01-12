СКА перевёл в список травмированных Мозеса и Зубарева, «Спартак» — Калинина

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд лиги.
«Адмирал»:
— переведён из МХЛ нападающий Алексеев Денис;
— продлено нахождение в списке травмированных Фисенко Михаила (по 18.01.2017);
«Ак Барс»:
— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;
— переведён из ВХЛ нападающий Лазарев Максим;
— переведён из ВХЛ защитник Мусин Дамир;
— возвращён из ВХЛ защитник Яруллин Альберт;
«Амур»:
— переведён из МХЛ нападающий Заседа Матвей;
— переведён из МХЛ защитник Елесин Александр;
— продлено нахождение в списке травмированных Кацубы Станислава (по 23.01.2017);
«Барыс»:
— переведён из списка травмированных нападающий Старченко Роман;
«Динамо» Мск:
— продлено нахождение в списке травмированных Лазушина Александра (по 17.01.2017)
«Динамо» Р:
— переведён из МХЛ защитник Зиле Кристапс;
«Лада»:
— переведён из списка травмированных защитник Гуркин Ефим;
— переведён в список травмированных защитник Маленьких Владимир (по 20.01.2017);
«Локомотив»:
— переведён из МХЛ нападающий Каюмов Артур;
«Медвешчак»:
— отзаявлен нападающий Хедберг Эдвин;
«Металлург» Мг:
— переведён из МХЛ защитник Дронов Григорий;
— переведён из МХЛ нападающий Железков Артём;
— возвращён в ВХЛ нападающий Берестенников Илья;
«Северсталь»:
— переведён из МХЛ нападающий Кодола Владислав;
— переведён из МХЛ нападающий Лапин Сергей;
— переведён в список травмированных защитник Евсеенков Александр (по 30.01.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Магогин Игорь (по 20.01.2017);
СКА:
— возвращён в ВХЛ защитник Юдин Дмитрий;
— возвращён в ВХЛ вратарь Иванников Евгений;
— переведён в список травмированных защитник Зубарев Андрей (по 10.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Мозес Стив (по 20.01.2017);
— переведён из ВХЛ вратарь Скрынник Александр;
«Слован»:
— переведён в список травмированных нападающий Недорост Вацлав (по 11.02.2017);
— переведён в список травмированных защитник Дялога Марек (по 11.04.2017);
— переведён из молодёжной команды нападающий Садецки Брис;
«Спартак»:
— переведён в список травмированных защитник Калинин Дмитрий (по 25.01.2017);
«Трактор»:
— переведён в список травмированных защитник Денисов Владимир (по 20.01.2017);
ЦСКА:
— возвращён в ВХЛ защитник Ермаков Андрей;
— переведён из ВХЛ нападающий Подлубошнов Павел;
«Югра»:
— переведён в список травмированных нападающий Горбунов Денис (по 21.01.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Гусева Сергея (по 30.04.2017).