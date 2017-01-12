СКА перевёл в список травмированных Мозеса и Зубарева, «Спартак» — Калинина

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал изменения в составах команд лиги.«Адмирал»:— переведён из МХЛ нападающий Алексеев Денис;— продлено нахождение в списке травмированных Фисенко Михаила (по 18.01.2017);«Ак Барс»:— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;— переведён из ВХЛ нападающий Лазарев Максим;— переведён из ВХЛ защитник Мусин Дамир;— возвращён из ВХЛ защитник Яруллин Альберт;«Амур»:— переведён из МХЛ нападающий Заседа Матвей;— переведён из МХЛ защитник Елесин Александр;— продлено нахождение в списке травмированных Кацубы Станислава (по 23.01.2017);«Барыс»:— переведён из списка травмированных нападающий Старченко Роман;«Динамо» Мск:— продлено нахождение в списке травмированных Лазушина Александра (по 17.01.2017)«Динамо» Р:— переведён из МХЛ защитник Зиле Кристапс;«Лада»:— переведён из списка травмированных защитник Гуркин Ефим;— переведён в список травмированных защитник Маленьких Владимир (по 20.01.2017);«Локомотив»:— переведён из МХЛ нападающий Каюмов Артур;«Медвешчак»:— отзаявлен нападающий Хедберг Эдвин;«Металлург» Мг:— переведён из МХЛ защитник Дронов Григорий;— переведён из МХЛ нападающий Железков Артём;— возвращён в ВХЛ нападающий Берестенников Илья;«Северсталь»:— переведён из МХЛ нападающий Кодола Владислав;— переведён из МХЛ нападающий Лапин Сергей;— переведён в список травмированных защитник Евсеенков Александр (по 30.01.2017);— переведён в список травмированных нападающий Магогин Игорь (по 20.01.2017);СКА:— возвращён в ВХЛ защитник Юдин Дмитрий;— возвращён в ВХЛ вратарь Иванников Евгений;— переведён в список травмированных защитник Зубарев Андрей (по 10.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Мозес Стив (по 20.01.2017);— переведён из ВХЛ вратарь Скрынник Александр;«Слован»:— переведён в список травмированных нападающий Недорост Вацлав (по 11.02.2017);— переведён в список травмированных защитник Дялога Марек (по 11.04.2017);— переведён из молодёжной команды нападающий Садецки Брис;«Спартак»:— переведён в список травмированных защитник Калинин Дмитрий (по 25.01.2017);«Трактор»:— переведён в список травмированных защитник Денисов Владимир (по 20.01.2017);ЦСКА:— возвращён в ВХЛ защитник Ермаков Андрей;— переведён из ВХЛ нападающий Подлубошнов Павел;«Югра»:— переведён в список травмированных нападающий Горбунов Денис (по 21.01.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Гусева Сергея (по 30.04.2017).