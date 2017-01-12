Кудашов: Полунина убрали из-за его игры, допускал постоянные потери, обрезы

Главный тренер ярославского «Локомотива»поделился эмоциями после матча с «Ак Барсом» (2:1), отметив, что победа далась его команде нелегко.«Добавить особо нечего – тяжёлая игра. В таких матчах, битвах, проявляются сильные и слабые стороны твоей команды, становится понятно, какие моменты можно улучшать. И вдвойне ценнее взять три очка в таком матче.Отсутствие Полунина по ходу встречи связано с его игрой. Мы планировали, что он будет играть весь матч, но он не вошёл в игру, были постоянные потери, обрезы. Видимо, ещё не до конца перестроился после молодёжного чемпионата мира. Поэтому решили, что Кадейкину лучше играть.По поводу пар защитников – так получалось, что многие матчи с сильными соперниками приходились на тяжёлые отрезки сезона, поэтому играли в восемь человек в обороне. Перед сегодняшней игрой был день отдыха, и решили сыграть в семь защитников.Посмотрите, что происходит: неважно, где в таблице находится команда, — все бьются. Иногда с теми, кто уже попал в плей-офф, даже легче: они решают свои локальные задачи, готовятся к играм на вылет. А те, кто в плей-офф не попадают, играют без давления, расслаблено, потому с ними бывает и тяжелее», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.