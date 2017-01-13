«Локомотив» — «Ак Барс»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Встреча проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.В составе победителей голами отметились Егор Аверин и Павел Красковский. У «Ак Барса» единственный гол на счету Иржи Секача.