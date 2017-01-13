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175 лет назад
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«Локомотив» — «Ак Барс»: видеообзор
13 января 2017, пятница. 13:16.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Встреча проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились Егор Аверин и Павел Красковский. У «Ак Барса» единственный гол на счету Иржи Секача.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
0:1
– Секач (Азеведу) – 06:53 (5x5)
,
1:1
– Аверин (Лугин, Любушкин) – 16:08 (5x5)
,
2:1
– Ильенко (Любушкин) – 28:06 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Ак Барс
ХК Локомотив
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Новости. Хоккей
13 января 2017, пятница
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