Старовойтов: во время матча МЧМ с чешками на лёд летели предметы и стаканы

Отец хоккеистки молодёжной сборной России Алены Старовойтовойрассказал, что во время четвертьфинального матча МЧМ с хозяйками турнира чешками (2:0) чешские болельщики бросали на лёд стаканы с пивом и другими напитками. По окончании встречи местные болельщики освистали гимн России.«Обстановка весь матч была напряжённая, зрители вели себя агрессивно, поддерживали свою команду очень рьяно и часто выкрикивали ругательства в отношении нашей сборной. Минут за 10 до конца на лёд полетели разные предметы, ёмкости с жидкостью в том числе – чай, кока-кола, пиво. За несколько минут до конца ни за что матч-штраф получила Братищева, ей инициировали удар в область головы и шеи, хотя это соперница врезалась в неё. В момент удаления Нины Пироговой она дралась один на один, после чего подъехали две чешки, нарушили правила фэйр-плей и начали бить со спины, но матч-штраф почему-то дают Нине.Маргарита Дорофеева приехала разобраться, поскольку хорошо владеет языком, но её тоже удалили, хотя она не участвовала в потасовке. В общем, атмосфера была напряжённая, судьи упустили нить игры, и болельщики начали освистывать наш гимн. Девчонки начали его очень громко петь, после чего освистывание прекратилось, перебороли болельщиков. Это было очень красиво, важная победа, в такой атмосфере многие никогда ранее не играли», — цитирует Старовойтова ТАСС.