Дацюк: стараюсь выбирать номер 13 везде, где бы ни выступал

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк объяснил выбор своего игрового номера.
«Как получилось, что играю под 13-м номером? Мне просто нравится это число. Наверное, в нём есть какая-то магия. Я сам выбрал этот номер, когда пришёл играть в «Ак Барс». Номер оказался свободен, и я попросил его себе. Это был сезон-1999/2000. С тех пор я стараюсь выбирать его везде, где бы ни выступал. Пока получается.
Лично у меня нет никаких суеверий насчёт числа 13, поэтому не было и сомнений при выборе. И не припомню, чтобы кто-то – родные, друзья, партнёры – отговаривали меня носить этот номер. Наоборот, мне нравится, с каким трепетом относятся к числу 13 некоторые люди. Наверное, это сильное число, некоторые его даже боятся. А вообще, слишком много суеверий не добавляют уверенности в себе», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.