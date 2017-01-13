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ЦСКА и «Сибирь» определились с составами на матч в Москве

13 января 2017, пятница. 18:52. Хоккей
ЦСКА и «Сибирь» назвали составы на очную встречу, которая состоится в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Кугрышев — Попов — Петров, Киселевич — Кутузов;
Плэтт — Основин — Муршак, Денисов — Ожиганов;
Кузьменко — Светлаков — Мамин, Чмыхов — Панин;
Телегин — Андронов — Жарков, Науменков, Ворошило.

«Сибирь»:
Тэйлор (Налимов);
Шумаков — Шалунов — Артюхин, Мишарин — Воробьёв;
Хлопотов — Кемппайнен — Первушин, Полашек — Беляков;
Бойчак — Окулов — Миловзоров, Игнатович — Алексеев;
Соколов — Глухов — Санников, Наумов, Артёмов.

Считаешь, что Плэтт поможет ЦСКА одержать победу? Возьми его в свою команду в фэнтези-турнире!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК ЦСКА
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