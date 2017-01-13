Брагин: после Баффало-2011 североамериканцы взяли на вооружение советский стиль

Главный тренер молодёжной сборной Россиирассказал, как изменилась игра североамериканских команд после победного для нашей «молодёжки» МЧМ-2011 в Баффало. В 2017 году Россия завоевала на МЧМ бронзу.«Молодёжный хоккей сильно изменился за последние годы. После Баффало-2011 канадцы и американцы перестроились, убрали вертикальный хоккей, взяли на вооружение советский стиль, играют в пас, технично, хитро. Никаких тупых вбросов шайбы в зону, бестолковой толкотни. Мы же пошли в другую сторону. Видели, как играла сборная Канады на Кубке мира? У них ведь вся атака – центральные нападающие-универсалы. Все четыре звена играющие, способные забить, сделать результат.У нас так старается играть СКА. При этом и физика у Питера на уровне. С другой стороны, зрителям нравится сшибка стилей – когда встречаются СКА и ЦСКА. Разные направления в КХЛ – интрига!» — цитирует Брагина «Советский спорт».