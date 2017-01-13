Воробьёв: «Магнитка» нашла силы вырвать победу у запредельно настроенной команды

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (6:3).«Очень сложно для нас складывался матч. И ребята нашли в себе силы, вырвали победу у команды, которая была запредельно настроена. За это я благодарен ребятам. Тройка братьев Казионовых и Дениса Платонова осталась вне заявки, потому что хотели проверить других ребят. Какое впечатление оставили эти ребята? Кто-то лучше, кто-то хуже. Будем разбираться, смотреть видео. Пока всё слишком свежо, очень эмоциональный матч.Ожидается ли возвращение братьев Казионовых и Дениса Платонова на матч с „Торпедо“, учитывая, что там будет более контактный хоккей? А при чём тут контактный хоккей? Будем смотреть, будем думать. А сегодня был неконтактный? Или какой? Сегодня вышли на Матч звёзд, что ли? Будем смотреть, будем думать», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.