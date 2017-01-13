Защитник «Витязя» Ержабек заменит игрока «Сочи» Фантенберга на Матче звёзд КХЛ

Защитник ХК «Сочи», выбранный лигой на Матч звёзд КХЛ — 2017, не сможет принять участия в мероприятии из-за травмы. В связи с этим место Фантенберга в команде дивизиона Тарасова займёт игрок обороны «Витязя», на данный момент входящий в пятёрку лучших бомбардиров-защитников чемпионата.С учётом произведённой замены состав сборной дивизиона Тарасова выглядит следующим образом:вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Мск), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»);нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба – ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Владимир Галузин («Торпедо»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).Матч звёзд пройдёт в Уфе 21-22 января.