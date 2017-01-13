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Защитник «Витязя» Ержабек заменит игрока «Сочи» Фантенберга на Матче звёзд КХЛ

13 января 2017, пятница. 21:36. Хоккей
Защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг, выбранный лигой на Матч звёзд КХЛ — 2017, не сможет принять участия в мероприятии из-за травмы. В связи с этим место Фантенберга в команде дивизиона Тарасова займёт игрок обороны «Витязя» Якуб Ержабек, на данный момент входящий в пятёрку лучших бомбардиров-защитников чемпионата.

С учётом произведённой замены состав сборной дивизиона Тарасова выглядит следующим образом:

вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
защитники: Мэт Робинсон («Динамо» Мск), Игорь Ожиганов (ЦСКА), Якуб Ержабек («Витязь»);
нападающие: Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба – ЦСКА), Брэндон Козун («Локомотив»), Максим Афиногенов («Витязь»), Владимир Галузин («Торпедо»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»).

Матч звёзд пройдёт в Уфе 21-22 января.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Сочи Оскар Фантенберг Матч звёзд КХЛ
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