Кугрышев: с «Сибирью» всегда очень приятно играть

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от матча с «Сибирью», в котором «армейцы» победили со счётом 2:1.«Очень тяжёлая, вязкая игра была. Моменты были. «Сибирь» в большинстве играла весь второй период, поэтому мы в обороне выкладывались. Я давно не забивал. Главное, что принёс команде победу, что есть три очка. Чем объяснить то, что в последнее время у меня было мало голов? Если бы я знал, я бы вам сказал. Надеюсь, этот гол придаст мне уверенности, и концовку сезона я проведу более результативно. Конечно, я в «Сибири» провёл два очень хороших, эмоциональных года. С «Сибирью» всегда очень интересно, очень приятно играть. Приезжаешь в любой город, и сектор болельщиков сибиряков всегда там. Каждую игру мы стараемся выиграть. Загадывать ничего не собираемся. Будем стараться», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.