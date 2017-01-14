Бобарико: женская «молодёжка» очень плохо сыграла в нападении в полуфинале с США

Главный тренер молодёжной женской сборной Россииподвёл итоги полуфинала чемпионата мира, в котором его команда проиграла США со счётом 0:6. В матче за третье место россиянки встретятся со сборной Швеции, встреча пройдёт 14 января.«Конечно, мы надеялись показать лучшую игру и добиться другого результата. К сожалению, мы очень плохо действовали в нападении. Дисквалификация Пироговой и Братищевой сказалась на нас, но не так сильно. В целом мы просто плохо играли, это расстраивает.Теперь наша задача — бороться за бронзовые медали. Мы надеемся на лучшее, но невозможно предсказать, что случится», — приводятся слова Бобарико на официальном сайте ИИХФ.