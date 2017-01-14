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Бобарико: женская «молодёжка» очень плохо сыграла в нападении в полуфинале с США

14 января 2017, суббота. 00:58. Хоккей
Главный тренер молодёжной женской сборной России Евгений Бобарико подвёл итоги полуфинала чемпионата мира, в котором его команда проиграла США со счётом 0:6. В матче за третье место россиянки встретятся со сборной Швеции, встреча пройдёт 14 января.

«Конечно, мы надеялись показать лучшую игру и добиться другого результата. К сожалению, мы очень плохо действовали в нападении. Дисквалификация Пироговой и Братищевой сказалась на нас, но не так сильно. В целом мы просто плохо играли, это расстраивает.

Теперь наша задача — бороться за бронзовые медали. Мы надеемся на лучшее, но невозможно предсказать, что случится», — приводятся слова Бобарико на официальном сайте ИИХФ.
Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
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