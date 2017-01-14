Мышкин: хотел бы, чтобы «Русская классика» проводилась в день рождения Харламова

Олимпийский чемпион, заместитель генерального директора комплекса «Парк Легенд»прокомментировал проведение «Русской классики» 14 января на открытом катке «Парка легенд».«В следующем году Валерию Борисовичу Харламову могло бы исполниться 70 лет. Хотел бы, чтобы традиция «Русской классики» перенеслась на 14 января, чтобы в этот день проводились такие матчи», — передаёт слова Мышкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Матч между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком» состоится 14 января, начало — в 12:00 мск.