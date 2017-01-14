Аболс: «Лада» сыграла слабо, где-то даже боялась игры с «Динамо»

Главный тренер тольяттинской «Лады»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:5).«Мы готовились к тому, чтобы хорошо сыграть в обороне. Наверное, надо было лучше играть в атаке. Сыграли очень слабо, даже где-то боялись игры. Во втором периоде заиграли нормально, много времени провели в позиционной атаке, но не забили, потому что не шли на пятачок. В третьем периоде была ясность, что «Динамо» ничего не отдаст. Четвёртая и пятая шайбы оставили о нас плохое впечатление, потому что некоторым игрокам было всё равно», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.