Заседа: Восточная конференция МХЛ очень сильна, но мы будем биться

Нападающий команды Запада и «Амурских Тигров»поделился ожиданиями от предстоящего матча за Кубок вызова. Встреча состоится в Уфе 15 января, начало — в 11:00 мск.«Первый раз приехал на Кубок вызова. Следил за голосованием и был очень рад, что меня выбрали, для меня это очень важный матч. Здесь можно показать себя на более высоком уровне. Тем более лучшие игроки попадут на Матч звёзд КХЛ. Попасть в такой состав — это уже престижно. Рад, что есть возможность поиграть в одной команде с ребятами своего дивизиона. Все познакомились, пообщались. Завтра игра с Востоком, где я хорошо знаю некоторых ребят. Восточная конференция сейчас очень сильна, но мы будем биться», — цитирует Заседу пресс-служба МХЛ.