Петтерссон: недоволен собой, потому что мог забить «Куньлуню» не один раз, а три

Нападающий минского «Динамо», автор шайбы в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б), поделился впечатлениями от победы.«Конечно, я рад победе. Мы заработали очень нужные очки. Несмотря на то, что мы не смогли реализовать все моменты и решить исход встречи в основное время. Особенно в реализации нам не везло во второй половине матча. В конце концов, победа есть победа. Тем более что дважды по ходу матча нам приходилось отыгрываться. Отличная волевая победа.Я знаю, с какой точки у меня получается забрасывать лучше всего. Эта шайба была типичной для меня. Во-первых, хорошо сыграл Мэтт Эллисон, во-вторых, классный пас отдал Марк-Андре Граньяни. Шайба пришла точно ко мне, а я находился именно в том месте, откуда могу здорово бросать по воротам. Сегодня я должен был забросить два или три раза, поэтому я недоволен собой. У меня были моменты, но в некоторых случаях отдавал пас, а не бросал по воротам. Возможно, в следующем матче мне стоит бросать больше», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.