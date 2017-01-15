Гатиятулин: после поражений у игроков «Трактора» пропала уверенность

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:2)«После поражений куда-то девается уверенность, это было видно и по сегодняшней игре, присутствовала нервозность, но мы очень рады, что выиграли, нам нужна была эта победа, огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку. План на третий период? Не было задания играть на удержание, просили ребят сыграть осторожно, больше времени проводить в зоне атаки, но, опять же, из-за нервозности присутствовал какой-то сумбур в действиях. Ещё раз хочется сказать слова благодарности команде, что играли до конца и победили сегодня.Голевая засуха Роя? Может быть, не хватает везения, он сам очень переживает, но пока что-то где-то не идёт, мы совместно работаем над этим», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.